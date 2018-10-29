Пропаганда для самых маленьких: какие послания содержат русские мультики

Современная российская мультипликация удивляет даже опытного психолога. Пропаганда страны-агрессора распространяется не только через тамошнее телевидение, она закладывается еще и в ленты для самых маленьких.

По результатам блиц-опроса, большинство украинских детей любит смотреть такие мультфильмы: "Свинка Пеппа", "Фиксики", "Маша и Медведь", "Три богатыря". Однако мало кто из родителей и детей знает, что все эти мультфильмы изготовлены в России.

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Украинские психологи считают, что просмотр российских мультфильмов таит в себе опасность для маленьких зрителей.

То, что Киев априори является вотчиной России, в этом и есть большая опасность. Этот мультик, полностью пропитан идеей российского имперализма,

– сказала кандидат политических наук Вероника Уэлч.

"Единственная правильная власть и богатыри-дурачки без критического мышления. А вся символика в мультфильме говорит о том, что Киев исторически был частью России – вот какие образы показывают создатели серии российских мультиков о трех богатырях", – отметил эксперт.

Кадр из мультфильма "Три богатыря и морской царь"

И даже такие мелочи как российская символика, которой пропитана мультипликация Жихарка, может отложиться в памяти детей.

Кадр из мультфильма "Жихарка"

"Дети это все наблюдают и потом когда спрашиваешь, какой флаг Украины – ребенок отвечает, а вот герб – уже сложнее",

– добавила Уэлч.

Современная российская мультипликация удивляет даже опытного психолога.

Например, для меня мультфильм "Белка и Стрелка: Озорная семейка" был достаточно политизированным. Там было много советской символики,

– рассказала детский психолог Екатерина Гольцберг.

Психолог советует смотреть мультики вместе с малышами. Если вы замечаете пропаганду или проявления жестокости уже во время просмотра – все равно стоит досмотреть до конца. Если остановить, то ребенок может додумать гораздо более страшную картинку. А вообще-то украинцам стоит пересматривать собственные мультики.

"Замечательный украинский контент "Полезные подсказки". На мой взгляд, идеально продуманный психологами", – заверила психолог.

Кадр из мультфильма "Полезные подсказки"