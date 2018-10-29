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      Пропаганда для самых маленьких: какие послания содержат русские мультики

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      Современная российская мультипликация удивляет даже опытного психолога. Пропаганда страны-агрессора распространяется не только через тамошнее телевидение, она закладывается еще и в ленты для самых маленьких.

      По результатам блиц-опроса, большинство украинских детей любит смотреть такие мультфильмы: "Свинка Пеппа", "Фиксики", "Маша и Медведь", "Три богатыря". Однако мало кто из родителей и детей знает, что все эти мультфильмы изготовлены в России.

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      Украинские психологи считают, что просмотр российских мультфильмов таит в себе опасность для маленьких зрителей.

      То, что Киев априори является вотчиной России, в этом и есть большая опасность. Этот мультик, полностью пропитан идеей российского имперализма,
      – сказала кандидат политических наук Вероника Уэлч.

      "Единственная правильная власть и богатыри-дурачки без критического мышления. А вся символика в мультфильме говорит о том, что Киев исторически был частью России – вот какие образы показывают создатели серии российских мультиков о трех богатырях", – отметил эксперт.

      Кадр з мультфільму

      Кадр из мультфильма "Три богатыря и морской царь"

      И даже такие мелочи как российская символика, которой пропитана мультипликация Жихарка, может отложиться в памяти детей.

      Кадр з мультфільму

      Кадр из мультфильма "Жихарка"

      "Дети это все наблюдают и потом когда спрашиваешь, какой флаг Украины – ребенок отвечает, а вот герб – уже сложнее",
      – добавила Уэлч.

      Современная российская мультипликация удивляет даже опытного психолога.

      Например, для меня мультфильм "Белка и Стрелка: Озорная семейка" был достаточно политизированным. Там было много советской символики,
      – рассказала детский психолог Екатерина Гольцберг.

      Психолог советует смотреть мультики вместе с малышами. Если вы замечаете пропаганду или проявления жестокости уже во время просмотра – все равно стоит досмотреть до конца. Если остановить, то ребенок может додумать гораздо более страшную картинку. А вообще-то украинцам стоит пересматривать собственные мультики.

      "Замечательный украинский контент "Полезные подсказки". На мой взгляд, идеально продуманный психологами", – заверила психолог.

      Кадр з мультфільму

      Кадр из мультфильма "Полезные подсказки"

       

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Дети и несовершеннолетние Украина – Россия Кино
      Источник: 24 канал
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