Пропаганда для найменших: які послання містять російські мультики

Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога. Пропаганда країни-агресора поширюється не лише через тамтешнє телебачення, вона закладається ще й в стрічки для найменших.

За результатами бліцопитування, більшість українських дітей полюбляє дивитися такі мультфільми: "Свинка Пеппа", "Фіксики", "Маша та Ведмідь", "Три богатирі". Проте мало хто з батьків та дітей знає, що всі ці мультфільми виготовлені в Росії.

Читайте також: Знамениту історію про хлопчика Піноккіо екранізують

Українські психологи вважають, що перегляд російських мультфільмів криє в собі небезпеку для маленьких глядачів.

Те, що Київ апріорі є вотчиною Росії, у цьому і є велика небезпека. Цей мультик, повністю просякнутий ідеєю російського імпералізму,

– сказала кандидат політичних наук Вероніка Велч.

"Єдина правильна влада і богатирі-дурники без критичного мислення. А вся символіка у мультфільмі говорить про те, що Київ історично був частиною Росії – ось які образи показують творці серії російських мультиків про трьох богатирів", – наголосив експерт.



Кадр з мультфільму "Три богатирі та морський цар"

І навіть такі дрібнички як російська символіка, якою просякнута мультиплікація Жихарка, може відкластися в пам’яті малюків.



Кадр з мультфільму "Жихарка"



"Діти це все спостерігають і потім коли запитуєш, який прапор України – дитина відповідає, а от герб – вже складніше",

– додала Велч.

Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога.

Наприклад, для мене мультфільм "Білка і Стрілка: Бешкетна сімейка" був достатньо політизованим. Там було багато радянської символіки, – розповіла дитячий психолог Катерина Гольцберг.

Психолог радить дивитись мультики разом з малечею. Якщо ви помічаєте пропаганду чи прояви жорстокості вже під час перегляду – все одно варто додивитись до кінця. Якщо зупинити, то дитина може додумати набагато страшнішу картинку. А взагалі-то українцям варто переглядати власні мультики.

"Чудовий український контент "Корисні підказки". На мій погляд, ідеально продуманий психологами", – запевнила психолог.



Кадр з мультфільму "Корисні підказки"