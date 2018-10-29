Пропаганда для найменших: які послання містять російські мультики
Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога. Пропаганда країни-агресора поширюється не лише через тамтешнє телебачення, вона закладається ще й в стрічки для найменших.
За результатами бліцопитування, більшість українських дітей полюбляє дивитися такі мультфільми: "Свинка Пеппа", "Фіксики", "Маша та Ведмідь", "Три богатирі". Проте мало хто з батьків та дітей знає, що всі ці мультфільми виготовлені в Росії.
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Українські психологи вважають, що перегляд російських мультфільмів криє в собі небезпеку для маленьких глядачів.
Те, що Київ апріорі є вотчиною Росії, у цьому і є велика небезпека. Цей мультик, повністю просякнутий ідеєю російського імпералізму,
– сказала кандидат політичних наук Вероніка Велч.
"Єдина правильна влада і богатирі-дурники без критичного мислення. А вся символіка у мультфільмі говорить про те, що Київ історично був частиною Росії – ось які образи показують творці серії російських мультиків про трьох богатирів", – наголосив експерт.
Кадр з мультфільму "Три богатирі та морський цар"
І навіть такі дрібнички як російська символіка, якою просякнута мультиплікація Жихарка, може відкластися в пам’яті малюків.
Кадр з мультфільму "Жихарка"
"Діти це все спостерігають і потім коли запитуєш, який прапор України – дитина відповідає, а от герб – вже складніше",
– додала Велч.
Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога.
Наприклад, для мене мультфільм "Білка і Стрілка: Бешкетна сімейка" був достатньо політизованим. Там було багато радянської символіки, – розповіла дитячий психолог Катерина Гольцберг.
Психолог радить дивитись мультики разом з малечею. Якщо ви помічаєте пропаганду чи прояви жорстокості вже під час перегляду – все одно варто додивитись до кінця. Якщо зупинити, то дитина може додумати набагато страшнішу картинку. А взагалі-то українцям варто переглядати власні мультики.
"Чудовий український контент "Корисні підказки". На мій погляд, ідеально продуманий психологами", – запевнила психолог.
Кадр з мультфільму "Корисні підказки"