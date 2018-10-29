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      Пропаганда для найменших: які послання містять російські мультики

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      Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога. Пропаганда країни-агресора поширюється не лише через тамтешнє телебачення, вона закладається ще й в стрічки для найменших.

      За результатами бліцопитування, більшість українських дітей полюбляє дивитися такі мультфільми: "Свинка Пеппа", "Фіксики", "Маша та Ведмідь", "Три богатирі". Проте мало хто з батьків та дітей знає, що всі ці мультфільми виготовлені в Росії.

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      Українські психологи вважають, що перегляд російських мультфільмів криє в собі небезпеку для маленьких глядачів.

      Те, що Київ апріорі є вотчиною Росії, у цьому і є велика небезпека. Цей мультик, повністю просякнутий ідеєю російського імпералізму,
      – сказала кандидат політичних наук Вероніка Велч.

      "Єдина правильна влада і богатирі-дурники без критичного мислення. А вся символіка у мультфільмі говорить про те, що Київ історично був частиною Росії – ось які образи показують творці серії російських мультиків про трьох богатирів", – наголосив експерт.

      Кадр з мультфільму
      Кадр з мультфільму "Три богатирі та морський цар"

      І навіть такі дрібнички як російська символіка, якою просякнута мультиплікація Жихарка, може відкластися в пам’яті малюків.

      Кадр з мультфільму
      Кадр з мультфільму "Жихарка"

      "Діти це все спостерігають і потім коли запитуєш, який прапор України – дитина відповідає, а от герб – вже складніше",
      – додала Велч.

      Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога.

      Наприклад, для мене мультфільм "Білка і Стрілка: Бешкетна сімейка" був достатньо політизованим. Там було багато радянської символіки, – розповіла дитячий психолог Катерина Гольцберг.

      Психолог радить дивитись мультики разом з малечею. Якщо ви помічаєте пропаганду чи прояви жорстокості вже під час перегляду – все одно варто додивитись до кінця. Якщо зупинити, то дитина може додумати набагато страшнішу картинку. А взагалі-то українцям варто переглядати власні мультики.

      "Чудовий український контент "Корисні підказки". На мій погляд, ідеально продуманий психологами", – запевнила психолог.

      Кадр з мультфільму
      Кадр з мультфільму "Корисні підказки"

       

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Російська пропаганда Діти і неповнолітні Кіно
      Джерело: 24 канал
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