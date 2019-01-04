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      Пропаганда украинского или кража: как украинское кино распространяют без разрешения авторов

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      Украина страдает от пиратов, но не от морских разбойников, а от тех, кто незаконно распространяет украинские фильмы, как только они появляются в кинотеатрах или выходят на голубые экраны.

      Конечно, разрешения у авторов никто не спрашивает. Злоумышленник даже не подозревает, что это кража за которую предусмотрена уголовная ответственность. А просматривая похищенные копии, каждый из нас поддерживает нарушителей.

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      20 декабря состоялась официальная премьера фильма "Миф" про оперного певца Василия Слипака, который присоединился к рядам добровольцев и погиб от рук снайпера.

      Фільм Міф Україна українське кіно Василь Сліпак
      Фильм "Миф"

      Только лента появилась на легальных сервисах, ее сразу выложили на пиратских, жалуется продюсер Екатерина Мизина.

      Я нашла в Facebook на какой-то публичной странице полностью залитый фильм. Главное, что я увидела, – это не то, что он забрал наш фильм и выложил его себе на страницу. Меня удивляет больше то, как он кичится тем, что: да, я воровал у всех студий мира, преподавал, ничего страшного,
      – сказала кинопродюсер Екатерина Мизина.

      После жалоб владельцев авторских прав, похищенные копии – удалили. Авторы "Мифа" продолжают мониторить видеосервисы и Facebook. Но доказать вину нарушителей и привлечь их к ответственности сложно.

      Facebook – компания американская, не имеет никаких представительств в Украине и единственная возможность защитить права юридическим путем – это либо судиться в США, или если возбуждаются уголовные права, то наш генпрокурор должен обратиться к генпрокурору США,
      – отметил юрист Лаврентий Царук.

      Поэтому проще блокировать нелегальную информацию, что и сделали авторы "Мифа". Пострадал от пиратства и рекордсмен отечественного проката – фильм "Киборги".

      Когда "Киборги" еще были в достаточно широком прокате, лента попала в сеть. Мы обратились к киберполиции, более тысячи оригинальных ссылок было изъято из сети,
      – рассказал режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев.

      Если бы не пираты, украинская киноиндустрия развивалась бы быстрее.

      Это уничтожает монетизации доходов от просмотра фильмов, которые называются диджитал, интернет. Если бы можно было монетизировать просмотры в интернете, возможно, некоторым фильмам вообще не нужен был бы кинопрокат. Они могли бы идти сразу к зрителю и не брать деньги у государства,
      – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

      Именно такая система уже много лет работает в США. Платя компаниям вроде Netflix, американцы законно просматривают любое размещенное ими видео.

      Netflix кіно крадіжка кіно
      Netflix

      В Соединенных Штатах объекты интеллектуальной собственности – основной экспортный продукт. А вот для Украины их кража – правило, а не исключение.

      Я бы не советовал украинцам играть с этими вещами. В Украине действует статья 176 Уголовного Кодекса и за нарушение авторского права можно получить даже уголовную ответственность,
      – добавил юрист Лаврентий Царук.

      Можно получить до 6 лет лишения свободы за пиратство. Нарушители закона оправдываются: незаконно распространяют фильмы с патриотической целью, чтобы их смогли увидеть как можно больше украинцев.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Киборги Василий Слипак Кино
      Источник: 24 канал
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