Пропаганда українського чи крадіжка: як українське кіно поширюють без дозволу авторів

Україна потерпає від піратів, але не від морських розбійників, а від тих, хто незаконно поширює українські фільми, щойно вони з'являються у кінотеатрах чи виходять на блакитні екрани.

Звичайно, дозволу у авторів ніхто не питає. Зловмисник навіть не підозрює, що це крадіжка за яку передбачена кримінальна відповідальність. А переглядаючи викрадені копії, кожен з нас підтримує порушників.

Читайте також: Нагороди та багатомільйонні прибутки: все про рекорди українського кіно у 2018 році

20 грудня відбулася офіційна прем'єра фільму "Міф" про оперного співака Василя Сліпака, який приєднався до лав добровольців і загинув від рук снайпера.



Фільм "Міф"

Тільки стрічка з'явилася на легальних сервісах, її одразу виклали на піратських, скаржиться продюсерка Катерина Мізіна.

Я знайшла в Facebook на якійсь сторінці публічній повністю залитий фільм. Головне, що я побачила, – це не те, що він забрав наш фільм і виклав його собі на сторінку. Мене дивує більше те, як він хизується тим, що: так, я крав у всіх студій світу, викладав, нічого страшного,

– сказала кінопродюсер Катерина Мізіна.

Після скарг власників авторських прав, викрадені копії – видалили. Автори "Міфу" продовжують моніторити відеосервіси та Facebook. Та довести вину порушників і притягти їх до відповідальності складно.

Facebook – компанія американська, яка не має жодних представництв в Україні і єдина можливість захистити права юридичним шляхом – це або судитися в США, або якщо порушуються кримінальні права, то наш генпрокурор має звернутися до генпрокурора США,

– зазначив юрист Лаврентій Царук.

Тож простіше блокувати нелегальну інформацію, що і зробили автори "Міфу". Постраждав від піратства і рекордсмен вітчизняного прокату – фільм "Кіборги".

Коли "Кіборги" ще були у досить широкому прокаті, стрічка потрапила у мережу. Ми звернулись до кіберполіції більше тисячі оригінальних посилань було вилучено з мережі,

– розповів режисер фільму "Кіборги" Ахтем Сеітаблаєв.

Якби не пірати, українська кіноіндустрія розвивалася б швидше.

Це знищує монетизацію доходів від перегляду фільмів, які називаються діджитал, інтернет. Якби можна було монетизувати перегляди в інтернеті, можливо, деяким фільмам взагалі не треба було б кінопрокату. Вони могли б іти одразу до глядача і не брати гроші в держави,

– наголосив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Саме така система вже багато років працює в США. Сплачуючи компаніям на зразок Netflix, американці законно переглядають будь-яке розміщене ними відео.



Netflix

У Сполучених Штатах об'єкти інтелектуальної власності – основний експортний продукт. А от для України їх крадіжка – правило, а не виняток.

Я б не радив українцям гратися з цими речами. В Україні діє стаття 176 Кримінального Кодексу й за порушення авторського права можна отримати навіть кримінальну відповідальність,

– додав юрист Лаврентій Царук.

Можна отримати до 6 років позбавлення волі за піратство. Порушники закону виправдовуються: незаконно поширюють фільми з патріотичною метою, аби їх побачити якнайбільше українців.