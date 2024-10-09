К искреннему удивлению кремлевских приспешников, Украина не только выстояла перед российским нашествием, но и продолжает бороться. Фантастика, но в студии Соловьева прозвучало, что украинская военная промышленность стремительно развивается, пишет 24 Канал.

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Пропагандист наговорил лишнего

Пропагандист с большим сожалением, очевидно, сочувствуя оккупантам, заявил, что российские войска отстают в изготовлении дронов от Украины.

Они (ВСУ – 24 Канал) уже в 2022 году создали первый научно-исследовательский центр, единую стандартизированную систему подготовки, которая является сертифицированной. И на это все выделили отдельное финансирование,

– отметил путинист.

Он с большим и непреодолимым удивлением отметил, что Украина для работы с беспилотниками создала отдельный вид войска.

"Это единственная страна в мире, которая имеет группировку БпЛА в составе вооруженных сил", – заявил гость Соловьева.

Удивительно, но пропагандист вместо того, чтобы восхвалять Россию на шоу, которое именно для этого создано, говорил дальше об Украине. По его словам, наше государство имеет более 500 средних и малых предприятий, которые занимаются изготовлением и ремонтом беспилотников.

Важно! В Украине растет государственное и частное производство собственного оружия. Для увеличения масштабов требуется дополнительное финансирование от партнеров. Однако наше государство лидирует в производстве беспилотных систем. Некоторые международные компании уже открыли совместные предприятия здесь, не дожидаясь окончания войны.

Соловьев в конце не выдержал и перебил своего гостя, говоря, что России надо перенимать опыт Украины. Однако он продолжил дальше, и сказал, пожалуй, самое болезненное для всех пропагандистов.

Украина наладила прекрасное взаимодействие с Китаем. Она ищет там новые технологии и проводит испытания,

– отметил фанат Путина.

Оккупанты почувствовали последствия украинских ударов, поэтому и заговорили об этом. Надо продолжать в таком же темпе и не забывать насколько важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, ведь только совместными усилиями можно побороть оккупантов.