Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он подчеркнул, что это было первое применение морских дронов вообще в мире, передает 24 Канал.

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Когда впервые были применены морские дроны Украиной

Дехтяренко рассказал, что первая операция СБУ на море с применением надводных дронов состоялась 29 октября 2022 года. Тогда еще прототипы нынешних Sea Baby атаковали военные корабли России в Севастопольской бухте.

Там удалось поразить 4 вражеских судна, среди которых был флагман флота "Адмирал Макаров". Тогда СБУ очень сильно удивила россиян и захватила их врасплох, потому что быстрые, маневровые, полные взрывчатки морские дроны враг точно совсем не ожидал увидеть в своей бухте,

– подчеркнул представитель СБУ.

Он также отметил, что это была первая атака в мире морскими беспилотниками. Ведь в то время никто не применял их для таких целей, потому что до этого морские дроны были не очень распространены, а те, которые существовали, использовали только для разведки и логистики.

"Поэтому, по сути, СБУ изменила стратегию ведения войны на море", – отметил Артем Дехтяренко.

К слову, глава СБУ Василий Малюк ранее сообщал, что морские дроны Sea Baby уже оснащены реактивными системами залпового огня "Град". Это дает возможность эффективно обстреливать оккупантов с моря.