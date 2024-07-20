Это не первое поражение: в конце мая бойцы ГУР уничтожили несколько вражеских катеров. Тогда они иронично назвали операцию "тунцом по-крымски".
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В Крыму могли поразить российский катер "Тунец"
"Радио Свобода" публикует спутниковые снимки высокого разрешения, на которых видны следы пожара после украинского удара по российской военной базе на озере Донузлав в аннексированном Крыму. Один из очагов пожара расположен на территории Донузлавской ветровой электростанции, но основной ущерб был нанесен военно-морской базе,
– говорится в сообщении.
Спутниковые снимки Донузлава / "Радио Свобода"
Оккупационные власти сообщали, что в ночь на 18 июля в этом районе были уничтожены надводные дроны-камикадзе.
В УНИАН со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщили, что в результате атаки были выведены из строя:
- штаб с пунктом управления;
- склад боеприпасов и техники;
- электроподстанция;
- технические сооружения;
- огневые позиции оккупантов.
И выложили видео, как дроны СБУ могли атаковать базу береговой охраны на озере Донузлав.
Ударный морской дрон СБУ поражает российский катер КС-701 "Тунец": смотрите видео
В телеграм-канале "КиберБорошно" также обнародовали спутниковые снимки до и после удара:
Детали об атаке по Донузлаву
Источники 24 Канала сообщали, что 18 июля СБУ и ВМС атаковали российскую базу береговой охраны на озере Донузлав, что привело к нанесению серьезных повреждений и отключению важных объектов. Атака произошла во время учений оккупантов по защите акватории.
Это – еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил глава СБУ Василий Малюк, "смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам",
– сообщил информированный источник в Службе безопасности.
Характеристики катера "Тунец":
- длина корпуса – 8,1 метра;
- ширина корпуса – 2,50 метра;
- высота борта – 1,2 метра;
- высота катера – 2,55 метра (без мачты);
- полное водоизмещение – 3,90 тонны;
- осадка – 0,35 метра;
- скорость ветра – 20 метров в секунду;
- мореходность (высота волны) – 1,5 метра;
- количество пассажиров – от 6 до 12 человек;
- мощность двигателя – 250 лошадиных сил;
- скорость – 85 километров в час;
- запас топлива – 520 литров.
Напомним, Донузлав – самое глубокое озеро в Крыму и самое большое озеро Черноморского района, принадлежит к Тарханкутской группе озер.