Это не первое поражение: в конце мая бойцы ГУР уничтожили несколько вражеских катеров. Тогда они иронично назвали операцию "тунцом по-крымски".

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В Крыму могли поразить российский катер "Тунец"

"Радио Свобода" публикует спутниковые снимки высокого разрешения, на которых видны следы пожара после украинского удара по российской военной базе на озере Донузлав в аннексированном Крыму. Один из очагов пожара расположен на территории Донузлавской ветровой электростанции, но основной ущерб был нанесен военно-морской базе,

– говорится в сообщении.

Спутниковые снимки Донузлава / "Радио Свобода"

Оккупационные власти сообщали, что в ночь на 18 июля в этом районе были уничтожены надводные дроны-камикадзе.

В УНИАН со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщили, что в результате атаки были выведены из строя:

штаб с пунктом управления;

склад боеприпасов и техники;

электроподстанция;

технические сооружения;

огневые позиции оккупантов.

И выложили видео, как дроны СБУ могли атаковать базу береговой охраны на озере Донузлав.

Ударный морской дрон СБУ поражает российский катер КС-701 "Тунец": смотрите видео

В телеграм-канале "КиберБорошно" также обнародовали спутниковые снимки до и после удара:

Детали об атаке по Донузлаву

Источники 24 Канала сообщали, что 18 июля СБУ и ВМС атаковали российскую базу береговой охраны на озере Донузлав, что привело к нанесению серьезных повреждений и отключению важных объектов. Атака произошла во время учений оккупантов по защите акватории.

Это – еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил глава СБУ Василий Малюк, "смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам",

– сообщил информированный источник в Службе безопасности.

Характеристики катера "Тунец":

длина корпуса – 8,1 метра;

ширина корпуса – 2,50 метра;

высота борта – 1,2 метра;

высота катера – 2,55 метра (без мачты);

полное водоизмещение – 3,90 тонны;

осадка – 0,35 метра;

скорость ветра – 20 метров в секунду;

мореходность (высота волны) – 1,5 метра;

количество пассажиров – от 6 до 12 человек;

мощность двигателя – 250 лошадиных сил;

скорость – 85 километров в час;

запас топлива – 520 литров.

Напомним, Донузлав – самое глубокое озеро в Крыму и самое большое озеро Черноморского района, принадлежит к Тарханкутской группе озер.