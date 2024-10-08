Про це в етері телемаратону заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він наголосив, що це було перше застосування морських дронів узагалі у світі, передає 24 Канал.

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Коли вперше були застосовані морські дрони Україною

Дехтяренко розповів, що перша операція СБУ на морі із застосуванням надводних дронів відбулася 29 жовтня 2022 року. Тоді ще прототипи нинішніх Sea Baby атакували військові кораблі Росії в Севастопольській бухті.

Там вдалося вразити 4 ворожі судна, серед яких був флагман флоту "Адмірал Макаров". Тоді СБУ дуже сильно здивувала росіян і захопила їх зненацька, тому що швидкі, маневрові, повні вибухівки морські дрони ворог точно зовсім не очікував побачити у своїй бухті,

– наголосив речник СБУ.

Він також наголосив, що це була перша атака у світі морськими безпілотниками. Адже на той час ніхто не застосовував їх для таких цілей, тому що до цього морські дрони були не дуже поширені, а ті, які існували, використовували тільки для розвідки та логістики.

"Тож, по суті, СБУ змінила стратегію ведення війни на морі", – зауважив Артем Дехтяренко.

До слова, глава СБУ Василь Малюк раніше повідомляв, що морські дрони Sea Baby вже оснащені реактивними системами залпового вогню "Град". Це дає можливість ефективно обстрілювати окупантів з моря.