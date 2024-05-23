Малюк во время саммита UNITED24 отметил, что впервые СБУ использовала дрон Sea baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. Об этом пишет 24 Канал.

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Малюк подтвердил "Град" на Sea baby

Глава СБУ отметил, что использование РСЗО на дронах Sea baby – "новая веха в истории морских сражений".

Ведь использование РСЗО на дронах существенно увеличивает перечень потенциальных целей на море. В частности, недавно были поражены позиции россиян на Кинбурнской косе.



Малыш добавил, что Sea Baby – это многоцелевая платформа, которая может выполнять и дистанционное минирование. Таким способом защитники уже поразили 4 вражеских корабля.

Мы успешно адаптируем различные виды вооружения к нашим надводным дронам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения и ежедневно совершенствуемся,

– сказал председатель СБУ.

Напомним, что СБУ в результате своих спецопераций поразила 11 российских кораблей.

Что предшествовало