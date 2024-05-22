По информации источников 24 Канала, недавно дроны Sea Baby вместе с Военно-морскими силами Украины успешно отработали атаку на позиции оккупантов на Кинбурнской косе. СБУ продемонстрировала эксклюзивные кадры с испытаний морских дронов, которые происходили ранее зимой, а также непосредственно с производства дронов.

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Морские дроны стали еще большей угрозой для россиян

Морские дроны Sea Baby, на которые собирали украинцы, теперь усовершенствованы с помощью систем "Град" и успешно используются для атак на оккупантов.

Согласно информации от источников, прошлой ночью морские дроны СБУ вместе с ВМС Украины успешно отработали атаку с моря на позиции российских войск на Кинбурнской косе.

Наш Sea Baby – это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно,

– отметил собеседник в СБУ.

Служба безопасности продемонстрировала эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby, которые происходили ранее зимой, а также непосредственно по производству дронов.

Испытания и производство дронов Sea Baby / Фото источников