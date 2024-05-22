За інформацією джерел 24 Каналу, нещодавно дрони Sea Baby разом з Військово-морськими силами України успішно відпрацювали атаку на позиції окупантів на Кінбурнській косі. СБУ продемонструвала ексклюзивні кадри з випробувань морських дронів, які відбувалися раніше взимку, а також безпосередньо з виробництва дронів.

Дивіться також Україна перемагає у ракетно-дроновій війні, ППО Росії у стані хаосу, – The Telegraph

Морські дрони стали ще більшою загрозою для росіян

Морські дрони Sea Baby, на які збирали українці, тепер вдосконалені за допомогою систем "Град" і успішно використовуються для атак на окупантів.

Згідно з інформацією від джерел, минулої ночі морські дрони СБУ разом з ВМС України успішно відпрацювали атаку з моря на позиції російських військ на Кінбурнській косі.

Наш Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно,

– зазначив співрозмовник у СБУ.

Служба безпеки продемонструвала ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby, які відбувалися раніше взимку, а також безпосередньо з виробництва дронів.

Випробування та виробництво дронів Sea Baby / Фото джерел