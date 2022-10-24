Оруел бы не удивился
Стоит прочесть У России на Донбассе назревает внутренняя "война"
Ты можешь даже гордиться преступлениями, но все равно никогда не можешь публично и недвусмысленно взять за них ответственность на себя. Это всегда будут какие-то двусмысленности.
Поэтому одновременно "Сталин все делал правильно, так их всех и надо" и "никаких репрессий не было, Голодомора не было – это все выдумки вражеских разведок".
Империя лжи и холопов
Можно признавать намеками, можно героизировать преступления и преступников, но никогда нельзя четко сказать, что ты преступник. На этом империя держалась очень долго.
Ведь если ты очень богат, то ты всегда найдешь себе "друзей", но им будет как-то немного неудобно "дружить" с преступником, признающим свои преступления четко и недвусмысленно. А если он не признает, то всегда можно сказать, что "это все клевета и манипуляции". Отсюда этот идиотизм роспропаганды: "Враг постоянно обстреливает сам себя".
О главном Как в Кремле слепили "героя" из генерала, "взявшего Киев за три дня"
А из этого устранения они тоже выжмут максимум. Теперь будут рассказывать, что все бесчеловечные заявления российских пропагандистов – это "перегибы", которые уже "были наказаны".
Актуальное – Пригожин продолжает "гастроли" по тюрьмам для вербовки зэков: смотрите видео