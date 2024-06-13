Об этом пишут росСМИ. Как стало известно из сети, один из раненых – корреспондент пропагандистского НТВ – Алексей Ивлеев, передает 24 Канал.

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Российские пропагандисты получили ранения под Горловкой

РосСМИ сообщили, что под оккупированной Горловкой в Донецкой области трое сотрудников пропагандистского телеканала НТВ получили ранения. Как уточняют некоторые телеграм-каналы, ранения российские корреспонденты получили в поселке Гольмовский, что в нескольких километрах от Горловки.

Известно, что среди раненых – корреспондент пропагандистского НТВ Алексей Ивлеев, а также еще двое сотрудников телеканала. Впоследствии в сети появилось сообщение о раненом операторе НТВ – Валерии Кожине, а третий пострадавший – офицер сопровождения.

Как именно пропагандисты получили ранения, в сети не раскрывают. Пропагандистский ресурс НТВ лишь отметил, что это произошло "при исполнении профессиональных обязанностей". В то же время в сети местные жители говорят, что все были одеты в военный камуфляж.



Раненые пропагандисты были одеты в камуфляж / Скриншот

Как пишут в сети, раненые сейчас в тяжелом состоянии в коме. По другим данным, россиянам якобы проводят операции.

На Белгородщине на мине подорвался пропагандист "Россия 24"

В Белгородской области 10 июня на мине подорвались пропагандист канала "Россия 24", а также оккупанты, которые его сопровождали. Об инциденте сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, правда, сначала он заявил, что подорвались якобы "бойцы теробороны".

Как впоследствии сообщили в сети, оператор пропагандистского канала находится в тяжелом состоянии – он имеет осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Один из военных, который его сопровождал, также получил ранения конечностей и был госпитализирован, а другие – получили помощь на месте.

Интересно, что на пропагандистском канале быстро создали "сюжет", в котором рассказали, что "тероборона" оказалась рядом якобы случайно с раненым оператором и спасла его. Что именно снимал человек – не известно.