Российские самолеты регулярно теряют КАБы на Белгородчине. Иногда бомбы падают возле жилых домов по несколько раз в сутки.

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Что известно о подрыве пропагандиста в Белгороде

О подрыве сообщил губернатор области Гладков в половине третьего дня 10 июня. Интересно, что военных он назвал бойцами самообороны.

По его словам, оператор пропагандистского телеканала находится в тяжелом состоянии, у него осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Сейчас мужчину оперируют.

У одного из военных ранения конечностей, он в больнице. Другим двум оказали помощь, но, очевидно, ранения легкие, потому что будут лечить амбулаторно.

На "России 24" сняли сюжет, где рассказали, что "тероборона" оказалась рядом якобы случайно с раненым оператором и спасла его. Что именно снимал мужчина – не известно.

Конечно же, пропагандисты обвинили Украину в том, что она запустила взрывчатку с дрона – возможно, противопехотные мины. Они разлетелись возле частных домов, часть упала в траву. Так что россияне жалуются, мол, есть опасность для обычных людей, которые просто вышли из дома на работу.

Бумеранг, что тут скажешь! Наконец-то россияне поймут, как это, когда безопасного места нигде нет, и прилететь может куда угодно и когда угодно.

Что интересно, недалеко от того места, где был ранен оператор, тоже нашли боеприпас. Власти пообещали все обезвредить прямо на месте, потому что везти за пределы населенного пункта опасно.

Последние новости из Белгородской области

В Белгородской области возле поселка Ракитное дроном был поражен склад боеприпасов российских военных. Там произошла детонация, но враг уверяет, что потерь нет.

Иностранные журналисты утверждают, что украинский военный самолет впервые обстрелял цель на территории России. Речь идет именно о Белгородской области, а возможной целью называют командный пункт.

А еще дрон принес украинский флаг на территорию России – его заметили на башне сотовой связи. Это произошло в селе Безымянное Грайворонского городского округа.