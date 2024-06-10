Російські літаки регулярно впускають КАБи на Бєлгородщину. Часом вони падають біля житлових будинків по кілька разів на добу.

Дивіться також Тікав від обстрілів, а роздавили танком: п'яні військові вбили чоловіка на Бєлгородщині

Що відомо про підрив пропагандиста в Бєлгороді

Про підрив повідомив губернатор області Гладков о пів на третю дня 10 червня. Цікаво, що військових він назвав бійцями самооборони.

За його словами, оператор пропагандистського телеканалу перебуває у важкому стані, в нього уламкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Наразі чоловіка оперують.

В одного з військових поранення кінцівок, він у лікарні. Іншим двом надали допомогу, але, вочевидь, поранення легкі, бо лікуватимуть амбулаторно.

На "Росії 24" зняли сюжет, де розказали, що "тероборона" опинилася поруч нібито випадково з пораненим оператором і врятувала його. Що саме фільмував чоловік – не відомо.

Звісно ж, пропагандисти звинуватили Україну в тому, що вона запустила вибухівку з дрона – можливо, протипіхотні міни. Вони розлетілися біля приватних будинків, частина впала в траву. Тож росіяни скаржаться, мовляв, є небезпека для звичайних людей, які просто вийшли з дому на роботу.

Бумеранг, що тут скажеш! Нарешті росіяни зрозуміють, як це, коли безпечного місця ніде нема і прилетіти може будь-куди і будь-коли.

Що цікаво, неподалік того місця, де було поранено оператора, теж знайшли боєприпас. Влада пообіцяла все знешкодити просто на місці, бо везти поза межі населеного пункту небезпечно.

Останні новини з Бєлгородської області

У Бєлгородській області біля селища Ракитне дроном було уражено склад боєприпасів російських військових. Там відбулася детонація, але ворог запевняє, що втрат нема.

Іноземні журналісти твердять, що український військовий літак вперше обстріляв ціль на території Росії. Ідеться саме про Бєлгородську область, а можливою ціллю називають командний пункт.

А ще дрон приніс український прапор на територію Росії – його помітили на вежі стільникового зв'язку. Це сталося в селі Безімено Грайворонського міського округу.