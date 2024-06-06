Російські літаки впустили ще щонайменше дві ФАБ на Бєлгородську область. Таку кількість вдалося зафіксувати лише за минулу добу. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіяни обстрілюють самих себе

За даними російських телеграм-каналів та їхніх джерел в екстрених службах Бєлгородської області, 5 червня у полі, що неподалік села Добре, було знайдено ФАБ-500, яка впала після "нештатного сходу" з літака окупаційних військ країни-агресорки.

Однак на цьому цікаві знахідки для росіян не закінчилися. Адже цього ж дня було знайдено ще одну авіабомбу у районі села Красна Поляна. Втім, внаслідок цієї "неприємної ситуації" ніхто не постраждав.

Російські ЗМІ нагадують, що 4 травня 2024 року російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, внаслідок чого було поранено 7 осіб, а також пошкоджено 31 будівлю та 10 автомобілів місцевих мешканців.

Таким чином, як мінімум 84 рази російські повітряно-космічні сили країни-агресорки випадково бомбардували Бєлгородську область та тимчасово окуповані території України за останні 100 днів.

Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати у так званій "ДНР".

Такі ситуації стаються регулярно