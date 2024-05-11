У розвідці пояснюють, про що свідчать ці аварійні сходження боєприпасів з російських літаків на власній території. Адже буквально нещодавно, 4 травня, у Бєлгородській області Росії з російського літака впала їхня ж бомба. Тоді ворожа влада підтвердила дані про вибух, проте причини не вказала.

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Розвідка Британії проаналізувала інциденти у Росії з падінням бомб на власній території

У британській розвідці пригадали декілька випадків, коли російські бомби "губились" над їхніми ж населеними пунктами, не долітаючи до України. Зокрема:

4 травня російський винищувач впустив ФАБ-500 над Бєлгородом. Тоді місцевий губернатор Гладков розповів про вибух і завдані ним збитки (30 пошкоджених будинків, 10 авто і 5 постраждалих), проте причини не назвав;

18 лютого 2024 року російський літак також "впустив" ФАБ-250 у селі Солоті Бєлгородської області. Тоді місцева влада евакуювала орієнтовно 150 жителів, а російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

Британські розвідники з посилання на ЗМІ зазначають, що лише у березні – квітні 2024 року над Бєлгородською областю російські літаки також "загубили" 20 боєприпасів.

Ці випадки вказують на безперервну неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях,

– розповіли розвідники.

Вони додали, що такі помилки призводять до руйнівних та летальних наслідків для російського населення.

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Зверніть увагу! Заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що росіяни мають ресурсні обмеження літаків. Зокрема, в Росії є суттєва проблема авіаційної катапульти або пілона, на який підвішуються ракети. Адже вороги не змогли вирішити її ще з радянських часів.