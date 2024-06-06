Российские самолеты впустили еще как минимум две ФАБ на Белгородскую область. Такое количество удалось зафиксировать только за минувшие сутки. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
Смотрите также Уничтожено очередное российское судно: почему не сработала вражеская защита
Россияне обстреливают самих себя
По данным российских телеграмм-каналов и их источников в экстренных службах Белгородской области, 5 июня в поле, что недалеко от села Доброе, было найдено ФАБ-500, которая упала после "нештатного схода" с самолета оккупационных войск страны-агрессора.
Однако на этом интересные находки для россиян не закончились. Ведь в этот же день была найдена еще одна авиабомба в районе села Красная Поляна. Впрочем, в результате этой "неприятной ситуации" никто не пострадал.
Российские СМИ напоминают, что 4 мая 2024 года российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего были ранены 7 человек, а также повреждены 31 здание и 10 автомобилей местных жителей.
Таким образом, как минимум 84 раза российские воздушно-космические силы страны-агрессора случайно бомбили Белгородскую область и временно оккупированные территории Украины за последние 100 дней.
Еще почти четыре десятка авиабомб, упавших, не могут разминировать в так называемой "де-не-ре".
Такие ситуации происходят регулярно
- 31 мая в Шебекинском городском округе в поле нашли ФАБ-250. Уже 1 июня ФАБ-500 нашли рядом с жилым домом на улице Совхозная в Шебекино. И в тот же день в поле – опять же в Шебекинском городском округе – нашли еще одну ФАБ-250. Во всех трех случаях никто не пострадал.
- Заметим, ранее СМИ писали, что только в марте – апреле 2024 года над Белгородской областью российские истребители "потеряли" 20 боеприпасов, которыми планировали атаковать Украину. Однако последствия российской агрессии постигли именно граждан страны-агрессора.
- Недавно, 11 мая, разведка Великобритании объяснила, что эти случаи указывают на непрерывную неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Они добавили, что такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения.
- Уже на следующий день, 12 мая, в Белгороде взрыв снес целый подъезд 9-этажки на улице Щорса. Тогда российское минобороны заявило, что подъезд повредил сбитый "фрагмент одной из сбитых украинских ракет". Гладков заявил, что якобы в здание попал "снаряд ВСУ".