Российские самолеты впустили еще как минимум две ФАБ на Белгородскую область. Такое количество удалось зафиксировать только за минувшие сутки. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне обстреливают самих себя

По данным российских телеграмм-каналов и их источников в экстренных службах Белгородской области, 5 июня в поле, что недалеко от села Доброе, было найдено ФАБ-500, которая упала после "нештатного схода" с самолета оккупационных войск страны-агрессора.

Однако на этом интересные находки для россиян не закончились. Ведь в этот же день была найдена еще одна авиабомба в районе села Красная Поляна. Впрочем, в результате этой "неприятной ситуации" никто не пострадал.

Российские СМИ напоминают, что 4 мая 2024 года российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего были ранены 7 человек, а также повреждены 31 здание и 10 автомобилей местных жителей.

Таким образом, как минимум 84 раза российские воздушно-космические силы страны-агрессора случайно бомбили Белгородскую область и временно оккупированные территории Украины за последние 100 дней.

Еще почти четыре десятка авиабомб, упавших, не могут разминировать в так называемой "де-не-ре".

Такие ситуации происходят регулярно