Гость кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева нервничал в эфире федерального канала и озвучил, что заявленные Путиным еще в начале войны цели о "денацификации" и "демилитаризации" в 2024 году уже вообще не воспринимаются россиянами. Об этом пишет 24 Канал.

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Пропагандисты России не знают целей своей армии

На вопрос своего гостя, почему не обнародуется обществу конечная цель так называемой в России "СВО", Соловьев ответил встречным вопросом.

А откуда мы знаем, какая конечная цель?

– задумался в эфире Соловьев.

Российский пропагандист объяснил, что Кремль не может доказать россиянам цель, потому что она "не всегда очевидна". На что его гость возмутился еще больше, намекнув, что российский народ "все прекрасно осознает".

"Нам не говорят, какая цель. Вот эта двоякость воспринимается, как будто себе оставляют люфт, чтобы потом пойти на какой-то "договорнячок". Почему не ставится конечная цель?", – озвучил гость Соловьева.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что Россия не откажется от своих целей, которые связаны с "денацификацией", "демилитаризацией" и "нейтральным статусом Киева". 14 июня 2024 года Путин в очередной раз заговорил о так называемых "мирных переговорах", выдвинув украинской стороне условия для них. Глава Кремля хочет, чтобы Украина вывела со всей территории "новых российских регионов" свои войска, а Киев отказался от планов вступить в НАТО. Более того, Россия пожелала, чтобы с нее сняли западные санкции.