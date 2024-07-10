Для путинского режима не так важно чтобы мы были внеблоковым государством, как то, чтобы никогда не были успешными. Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что в случае вступления в НАТО, Украина будет иметь надежную оборону и сможет развиваться.

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Чего на самом деле боится Путин

"Самой большой угрозой главы Кремля является то, что Украина, вырвавшись из Советского Союза, достигнет успеха. Тогда у российских граждан также возникнут вопросы, почему они не могут быть такими, как украинцы", – сказал Станислав Желиховский.

Финляндию и Швецию, которые граничат с Россией и являются членами НАТО, страна-агрессор не воспринимает как своих вассалов, там нет нарративов из прошлого. Зато Украину, Грузию видит совсем в другой парадигме.

В этих странах Путин уже давно гибридными методами пытался установить свое влияние. Например, поставить "марионеточный" режим, сделать так, чтобы правительство было лояльным к России. Но Революция Достоинства, сопротивление оккупации сломали намерения Путина.

Поэтому сейчас диктатор изо всех сил хочет навязать Украине внеблоковость, и надеется, что мы начнем торговать своим евроатлантическим будущим, чтобы остановить боевые действия,

– подчеркнул Желиховский.

Это методы, которые Путин всегда использовал. Поэтому выдвигает различные ультиматумы, чтобы влиять на Украину даже в послевоенный период. А также для того, чтобы сохранить свое влияние в России, убедить граждан, что он главная фигура в стране.

Поэтому надеемся, что саммит НАТО в Вашингтоне станет весомой ступенькой на пути усиления обороноспособности Украины и к будущему членству в Альянсе,

– подытожил эксперт-международник.

Заметим, что в черновом варианте коммюнике саммита страны назвали путь нашего государства в Альянс "необратимым".