Для путінського режиму не так важливо щоб ми були позаблоковою державою, як те, щоб ніколи не були успішними. Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що у випадку вступу в НАТО, Україна матиме надійну оборону та зможе розвиватися.

До теми У Вашингтоні відбувається ювілейний саміт НАТО: які заяви вже зробили країни-члени Альянсу

Чого насправді боїться Путін

"Найбільшою загрозою очільника Кремля є те, що Україна, вирвавшись з лещат Радянського Союзу, досягне успіху. Тоді в російських громадян також виникнуть питання, чому вони не можуть бути такими, як українці", – сказав Станіслав Желіховський.

Фінляндію і Швецію, які межують з Росією та є членами НАТО, країна-агресорка не сприймає як своїх васалів, там немає наративів з минулого. Натомість Україну, Грузію бачить зовсім в іншій парадигмі.

У цих країнах Путін вже давно гібридними методами намагався встановити свій вплив. Наприклад, поставити "маріонетковий" режим, зробити так, щоб уряд був лояльний до Росії. Але Революція Гідності, опір окупації зламали наміри Путіна.

Тому зараз диктатор з усіх сил хоче нав'язати Україні позаблоковість, і сподівається, що ми почнемо торгувати своїм євроатлантичним майбутнім, щоб зупинити бойові дії,

– підкреслив Желіховський.

Це методи, які Путін завжди використовував. Тому висуває різні ультиматуми, щоб впливати на Україну навіть у післявоєнний період. А також для того, щоб зберегти свій вплив у Росії, переконати громадян, що він головна фігура в країні.

Тому сподіваємось, що саміт НАТО у Вашингтоні стане вагомою сходинкою на шляху посилення обороноздатності України та до майбутнього членства в Альянсі,

– підсумував експерт-міжнародник.

Зауважимо, що у чорновому варіанті комюніке саміту країни назвали шлях нашої держави до Альянсу "незворотним".