Раніше низка українських видань випускала лише російськомовні тиражі. Відтепер необхідно буде друкувати й українську версію.

К теме В Украине вступили в силу нормы языкового закона о печатных СМИ: что изменится

Усунення несправедливості

Здавалося б, вимога цілком справедлива. Досі в країні була досить абсурдна ситуація, коли корінне, україномовне населення в Україні фактично було дискриміноване.

Жителі деяких обласних центрів практично не мали змоги купити пресу українською. Змушені були задовольнятися лише російськомовними виданнями.

Нове законодавство цю несправедливість усунуло. Що важливо – ніхто не заборонив друкувати російськомовні тиражі: це – будь ласка. Просто тепер не можна не друкувати українську.

Повний випуск "Антидот": дивіться відео

В Росії заговорили про "геноцид"

Проте проросійські політики України, а також, зрозуміло, російська влада вже заявила, що в Україні заборонили російськомовну пресу і навіть звично заголосили про "геноцид" російськомовного населення.

Наприклад, партія "Опозиційна платформа – За життя" заявила, що новий закон дискримінує російськомовних громадян. Непогано, чи не так?

"В Україні починають діяти нові норми дискримінаційного права російськомовних громадян та представників інших національних громад мовного закону. Тепер кожне друковане ЗМІ, яке публікують іншою мовою, потрібно видавати таким же тиражем і в такому ж обсязі українською", – мовиться у заяві.

Не заборона російськомовного, а друк українськомовного

Виявляється, тепер дискримінацією російськомовних називається просто випуск тиражу українською мовою. Повторюся, не заборона російськомовного видання, а друк українськомовного.

Захист прав російськомовного населення, на думку ОПЗЖ, полягає в тому, щоб не друкувати журнали та газети українською.



Росії не дає спокою українська мова / Фото "Главком"

Кремль накинувся на Україну зі звинуваченнями

Зі схожими звинуваченнями, як завжди, накинулася на Україну російська влада. Наприклад, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала друк ЗМІ українською мовою "насильницькою українізацією".

Обратите внимание Недовольство и жалобы: Нацсовет проверит русскоязычный телеконтент на Новый год

А відоме російське видання Republic, яке має репутацію ліберального і отримало від російської влади статус іноземного агента, перевершило навіть найодіозніших кремлівських пропагандистів і назвало новий закон "мовним геноцидом".

Схоже, це – нове слово у світовій науці та журналістиці. Оскільки вперше "мовним геноцидом" називають не заборону певної мови, а заборону ігнорування певної мови.

Тобто навіть опозиційне російське ЗМІ відверто бреше і ставить ситуацію з ніг на голову. Вкотре бачимо доказ того, що росіяни не можуть примиритися із самим фактом існування української мови, української культури та українців як таких.

Втім нам до цього не звикати. Наше завдання – і надалі рухатися обраним шляхом.