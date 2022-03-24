Эту информацию постоянно распространяют не только пропагандистские СМИ, но и физические лица, к примеру Соловьев.

К теме Зеленский ответил, уедет ли из Украины, если ситуация выйдет из-под контроля

Он убеждает не только в том, что Зеленский уехал из столицы, но и в том, что в Украине якобы готовят государственный переворот.

... Рассказывает о том, что Зеленский выехал за пределы столицы, подводит под то, что якобы в Украине готовится какой-то там переворот с помощью старых политических элит... это для того, чтобы сеять разочарование среди украинцев,

– пояснил Лещенко.

Заметим, что Владимир Зеленский неоднократно доказывал, что находится в Киеве. На видео четко видно, что он в столице.

На днях первая леди страны Елена Зеленская тоже сказала, что президент находится в Киеве и добавила, что очень переживает за мужа.

Брифинг Лещенко за 24 марта: смотрите видео