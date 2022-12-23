Главный нарратив россиян назывался "Зеленский и Украина – черная дыра, всасывающая деньги Запада". Информационную среду проанализировал Центр противодействия дезинформации. 24 канал.
Кстати говоря Унифицируют всю ложь: российские историки пишут учебник под редакцией Кремля
Россияне хотели, чтобы Запад отвернулся от Украины
У пропагандистов была цель – они хотели взорвать западную помощь Украине. Специалисты определили основные задачи российской кампании:
- подрыв предоставления финансовой помощи от ЕС и США;
- Подрыв оказания помощи от компании SpaceX;
- подрыв предоставления военно-технической помощи от стран Запада;
- Дискредитация западных программ по восстановлению Украины.
Основные актеры:
- Российский пропагандист – Владимир Соловьев;
- Вражеский информационный ресурс – Царьград ТВ;
- Вражеский информационный ресурс – Украина.ру;
- Враждебный информационный ресурс – RT Россия;
- Враждебный информационный ресурс – Media Post.
Распространение пропаганды
Нарратив "Зеленский – черная дыра"
Пропагандистская кампания началась 3 июня 2022 года. В тешерам-канале "Кремлёвская прачка" была публикация о выделении Украине финансовой поддержки от США и Европы в 40 и 9 миллиардов долларов. Пропагандисты пытались продвинуть тезис, мол, "почему западные партнеры должны предоставлять деньги Зеленскому и стране, где эти деньги разворуют и не вернут".
Приводили так называемые "доказательства", где шел видеоряд, демонстрирующий "реалии" украинской армии, а именно недостаток оружия, экипировки и т.д. То есть россияне хотели продвинуть 2 ложных утверждения:
- Украина – коррумпированное государство;
- Западная помощь разворовывается.
К слову, сам канал Кремлёвская прачка сотрудничает с ФСБ каналами и проводит активную деятельность в этой сети. Он активно репостит и цитирует личный канал пропагандиста Соловьева.
Уже 7 июля в телеграмме MediaPost вышла публикация с заголовком: "В черную дыру. Конференция по восстановлению Украины". Там рассказывали об восстановлении Украины и возможностях передачи Украине замороженных российских активов. Оккупанты снова пытались продвигать тезис о якобы "коррумпированности Украины". Кроме того, звучали намеки, что "Западу не стоит терять свою репутацию через Украину".
Оккупанты врали о "хищении западного оружия"
Аналитики привели пример еще одного материала. 7 августа 2022 года вышла публикация на канале "Специально для RT", где тоже говорилось о "черной дыре". Основной вымысел был, якобы "западное оружие не доходит до фронта"
Пропагандисты традиционно манипулировали заявлениями Энди Милборна и Донателлы Ровера. Фразы, по методике, вырывали из контекста.
Фейковое видео
Далее оккупанты принялись распространять в соцсетях материалы, дискредитирующие Украину и непосредственно президента Владимира Зеленского.
Главной темой публикаций является видео с утермаркой FOX News digital, якобы снятое на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. В нем Зеленского цинично сравнивают с черной дырой.
"Марс – это не шоколад. Млечный путь (Milky Way) – это тоже не шоколад. Черная дыра – один парень из Украины", – говорится в рекламе.
Скриншот с видео
Автором указанной рекламы называют American Museum of Natural History. Подтвердить или опровергнуть это не удалось, но об этом утверждают и российские информационные ресурсы, публикующие ролик. Однако распространяли его только российские ресурсы, а также страницы ведомств. К примеру, посольство России в Великобритании.
Фейеовые обложки журналов
Пропагандисты пошли дальше. С сентября в сети начали появляться фотографии карикатурных обложек журналов, которые также дискредитируют украинского лидера. Оказалось, что большинство – фейки. Это подтверждали специализированные в борьбе с дезинформацией государственные органы и общественные организации.
Кстати, 3 из 4 фейковых обложек созданы под именем испанского сатирического журнала El Jueves и только одна от имени немецкого литературно-художественного ежемесячного журнала политической сатиры Titanic. Наратив то же - "Зеленский - черная дыра".
Кстати, распространяли пропаганду на своих ресурсах, а также с помощью ботов.
Фейковые обложки журналов / Фото из российских телеграмм-каналов:
После псевдообложек пошли фотографии разноплановых граффити, в которых Зеленского изображают как нечто, поглощающее бесконечное количество денег. Такие материалы распространялись с ноября.
Кстати, первоисточником фотографий была фейковая страница в инстаграмме "Typical Optical". Создали ее в ноябре для поддержки этой информационной кампании.
Фейковые граффити / Фото из инстаграммы "Typical Optical":