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Пропагандисты Кремля создали в соцсетях фейковое сообщество "Сумской народной республики"

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СБУ заблокировала сообщество
СБУ заблокировала сообщество "ЖНР" / Фото из открытых источников

В конце прошлой недели сотрудники СБУ заблокировали новые попытки популяризировать в интернете так называемую "Днепропетровскую народную республику".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой «картинки» злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией", – говорится в сообщении.

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Также правоохранители задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой "Сумской народной республики".

Как оказалось, женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.

Сообщество также использовалось для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "ДНР/ЛНР". СБУ в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокировки интернет-сообщества "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения.

Напомним, накануне работницу пропагандистского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, принудительно выслали на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Теги: Новости политики Новости Украины Интернет Российская пропаганда Новости Житомира СБУ
Источник: 24 Канал
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