Пропагандисти Кремля створили в соцмережах фейкову спільноту "Житомирської народної республіки"

Наприкінці минулого тижня співробітники СБУ заблокували нові спроби популяризувати в інтернеті так звану "Житомирську народну республіку".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що для створення необхідної «картинки» зловмисники використали реальні персональні дані мешканців Житомирщини, від імені яких зареєстрували фейкові акаунти. Через них вони дистанційно адміністрували сторінки та наповнювали їх антиукраїнською інформацією", – йдеться в повідомлені.

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Також правоохоронці задокументували, що російські пропагандисти використали особисту інформацію та світлини мешканки одного з райцентрів області для створення спільноти так званої "Житомирської народної республіки".

Як виявилося, жінка навіть не підозрювала про свою "причетність" до створення антиукраїнської сторінки.

Спільноту також використовувався для поширення проросійської пропаганди, підтримки та популяризації терористичних організацій "ДНР/ЛНР". СБУ в межах чинного законодавства вжила необхідні заходи для блокування інтернет-спільноти "ЖНР" та припинення її інформаційного наповнення.

Нагадаємо, напередодні працівницю пропагандистського телеканалу "Россия-24" Наталію Гончарову, яка здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора, було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки.