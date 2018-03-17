Пропагандистку Кремля вигнали з України і заборонили в’їзд

Працівницю пропагандистського телеканалу "Россия-24" Наталію Гончарову, яка здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора, було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

Правоохоронці встановили, що на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, "які у викривленому вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світову спільноту та наносили шкоду міжнародному іміджу України".

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"За інформацією спецслужби, вона планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території нашої держави", – йдеться в повідомленні СБУ.

Відтак з метою попередження протиправних дій іноземки, що суперечать інтересам національної безпеки України, Гончарову було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки.