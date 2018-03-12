В Україні можуть заборонити низку сайтів: список

В Україні планують заблокувати ще 21 сайт. Відповідний перелік підготувало Міністерство інформаційної політики України.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили в міністерстві, ці сайти містять інформацію, заборонену до поширення нормами українського законодавства.

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Список сайтів, які можуть заборонити в Україні:

dan-news.info

admin-gorlovka.ru

dnr24.su

gorlovka.today

golospravdy.com

s-narodom.ru

politnavigator.net

riafan.ru

dnr-hotline.ru

genocid.netmiaistok.su

dnr24.com

republic-tv.ru

ruskline.ru

dnipress.com

kianews24.ru

c-eho.info

crimea.ria.ru

c-inform.info

komtv.org

gazetacrimea.ru

Цей список переданий на розгляд експертної ради при міністерстві. Якщо рада зробить позитивний висновок, перелік передадуть правоохоронним органам.

Як зазначили у Мінінформполітики, ці сайти слід заборонити в Україні через публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Нагадаємо, 19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік з 20 сайтів, рекомендованих для заборони в Україні. У тому списку були, зокрема "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" і низка інших ресурсів.