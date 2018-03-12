В Україні можуть заборонити низку сайтів: список
В Україні планують заблокувати ще 21 сайт. Відповідний перелік підготувало Міністерство інформаційної політики України.
Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Як зазначили в міністерстві, ці сайти містять інформацію, заборонену до поширення нормами українського законодавства.
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Список сайтів, які можуть заборонити в Україні:
dan-news.info
admin-gorlovka.ru
dnr24.su
gorlovka.today
golospravdy.com
s-narodom.ru
politnavigator.net
riafan.ru
dnr-hotline.ru
genocid.netmiaistok.su
dnr24.com
republic-tv.ru
ruskline.ru
dnipress.com
kianews24.ru
c-eho.info
crimea.ria.ru
c-inform.info
komtv.org
gazetacrimea.ru
Цей список переданий на розгляд експертної ради при міністерстві. Якщо рада зробить позитивний висновок, перелік передадуть правоохоронним органам.
Як зазначили у Мінінформполітики, ці сайти слід заборонити в Україні через публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.
Нагадаємо, 19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік з 20 сайтів, рекомендованих для заборони в Україні. У тому списку були, зокрема "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" і низка інших ресурсів.