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В Україні можуть заборонити низку сайтів: список

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В Україні можуть заборонити низку сайтів
В Україні можуть заборонити низку сайтів / glavcom.ua

В Україні планують заблокувати ще 21 сайт. Відповідний перелік підготувало Міністерство інформаційної політики України.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили в міністерстві, ці сайти містять інформацію, заборонену до поширення нормами українського законодавства.

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Список сайтів, які можуть заборонити в Україні:

dan-news.info
admin-gorlovka.ru
dnr24.su
gorlovka.today
golospravdy.com
s-narodom.ru
politnavigator.net
riafan.ru
dnr-hotline.ru
genocid.netmiaistok.su
dnr24.com
republic-tv.ru
ruskline.ru
dnipress.com
kianews24.ru
c-eho.info
crimea.ria.ru
c-inform.info
komtv.org
gazetacrimea.ru

Цей список переданий на розгляд експертної ради при міністерстві. Якщо рада зробить позитивний висновок, перелік передадуть правоохоронним органам.

Як зазначили у Мінінформполітики, ці сайти слід заборонити в Україні через публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Нагадаємо, 19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік з 20 сайтів, рекомендованих для заборони в Україні. У тому списку були, зокрема "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" і низка інших ресурсів.

Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Інтернет
Джерело: 24 Канал
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