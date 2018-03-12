В Украине могут запретить ряд сайтов: список
В Украине планируют заблокировать еще 21 сайт. Соответствующий перечень подготовило Министерство информационной политики Украины.
Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Как отметили в министерстве, эти сайты содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства.
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Список сайтов, которые могут запретить в Украине:
dan-news.info
admin-gorlovka.ru
dnr24.su
gorlovka.today
golospravdy.com
s-narodom.ru
politnavigator.net
riafan.ru
dnr-hotline.ru
genocid.netmiaistok.su
dnr24.com
republic-tv.ru
ruskline.ru
dnipress.com
kianews24.ru
c-eho.info
crimea.ria.ru
c-inform.info
komtv.org
gazetacrimea.ru
Этот список передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве. Если совет окажет положительное заключение, перечень передадут правоохранительным органам.
Как отметили в Мининформполитике, эти сайты следует запретить в Украине через публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Напомним, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. В этом списке были, в частности "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.