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В Украине могут запретить ряд сайтов: список

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В Украине могут запретить ряд сайтов
В Украине могут запретить ряд сайтов / glavcom.ua

В Украине планируют заблокировать еще 21 сайт. Соответствующий перечень подготовило Министерство информационной политики Украины.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как отметили в министерстве, эти сайты содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства.

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Список сайтов, которые могут запретить в Украине:

dan-news.info
admin-gorlovka.ru
dnr24.su
gorlovka.today
golospravdy.com
s-narodom.ru
politnavigator.net
riafan.ru
dnr-hotline.ru
genocid.netmiaistok.su
dnr24.com
republic-tv.ru
ruskline.ru
dnipress.com
kianews24.ru
c-eho.info
crimea.ria.ru
c-inform.info
komtv.org
gazetacrimea.ru

Этот список передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве. Если совет окажет положительное заключение, перечень передадут правоохранительным органам.

Как отметили в Мининформполитике, эти сайты следует запретить в Украине через публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Напомним, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. В этом списке были, в частности "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

Теги: Новости политики Новости Украины Российская пропаганда Интернет Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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