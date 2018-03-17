Пропагандистку Кремля выгнали из Украины и запретили въезд

Работницу пропагандистского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, принудительно возвратили на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Правоохранители установили, что в начале марта россиянка поготовила четыре провокационных видеоматериала, "которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

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"По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства", – говорится в сообщении СБУ.

Поэтому с целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарову принудительно возвратили на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года.