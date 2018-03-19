"Злісні дебіли": Макаревич грубо обізвав росіян, на яких діє пропаганда Кремля

Відомий російський музикант і лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заявив про те, що з росіянами в останні роки відбувається щось жахливе.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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Так, Макаревич дійшов до такого висновку після своєї поїздки в США. Артист опублікував кілька фото та порівняв американців і росіян.

Якихось три роки не був у Америці. І вперше вразило – наскільки вони спокійніші, веселіші і добріші за нас. Це не вони стали краще – вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе,

– наголосив Макаревич.

Під цим постом лідера "Машини времени" почалася активна дискусія. Так, у відповідь на коментар під повідомленням про те, що на росіян вплинула "пропаганда", артист припустив використання владою певного двадцять п'ятого кадру.



"Їй-богу, мені здається, вони відкрили якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей у злісних дебілів", – написав він.