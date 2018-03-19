"Злобные дебилы": Макаревич грубо обозвал россиян, на которых действует пропаганда Кремля

Известный российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил о том, что с россиянами в последние годы происходит что-то ужасное.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Так, Макаревич пришел к такому выводу после своей поездки в США. Артист опубликовал несколько фото и сравнил американцев и россиян.

Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное,

– отметил Макаревич.

Под этим постом лидера "Машины времени" началась активная дискуссия. Так, в ответ на комментарий под сообщением о том, что на русских повлияла "пропаганда", артист допустил использование властью определенного двадцать пятого кадра.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", – написал он.