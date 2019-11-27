01:17
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вот оно как
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Пропал ряд документов по арестованному имуществу: интервью с руководителем АРМА

      Вот оно как Читати новину українською

      Об отношениях Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) с Минюстом, исчезновении документов и вероятной внутренней диверсии в ведомстве, а также работе органа исполнительной власти – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал руководитель АРМА Антон Янчук.

      Отметим, что 28 октября в АРМА заявили о пропаже в ведомстве десятков распорядительных документов в отношении арестованного имущества.

      Читайте также: Я не тот персонаж, который будет дружить с Россией, – эксклюзивное интервью с Зеркаль

      – В результате проверки стало известно, что нет части служебных документов. Это приказы и служебные документы, на основании которых соответствующие приказы должны создаваться.

      Чем занимается АРМА?АРМА – агентство по розыску и менеджменту активов. Агентство уполномочено выявлять и разыскивать активы, то есть имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве. На основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

      – Было назначено служебное расследование, которое предусмотрено управлением делопроизводства и документооборота. Это абсолютно нормальная и адекватная процедура. Чтобы упредить какие-то сообщения в прессе от третьих лиц об этих обстоятельствах, мы сразу же написали сообщение на сайте.

      Важливо.

      Опубліковано Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА  Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

      – Не знаю, каких конкретно объектов касались эти документы. Они касаются управления арестованным имуществом. Это знаю из тех докладных, которые получил от подразделения делопроизводства.

      – Ответственные за хранение определяются внутренними документами АРМА. Есть такой документ как номенклатура дел, есть внутреннее положение для каждого структурного подразделения. Именно они определяют распределение обязанностей по хранению конкретных документов.

      Одного лица, ответственного за хранение всех документов, не существует. Так есть в любом государственном органе. Это зависит от характера документа.

      – Риски исчезновения подобных документов нужно оценивать, исходя из того, что будет по результатам их розыска. Я надеюсь, что они таки найдутся. Это вопрос к характеру их хранения и обращения внутри организации.

      Антон Янчук
      Руководитель АРМА Антон Янчук

      – Если же документы исчезли, мы безотлагательно сообщим об этом правоохранительные органы. В работе государственных органов есть процедуры восстановления утраченных документов. Будем принимать соответствующие меры. Это не будет влиять ни на какие рабочие процессы.

      Но сам факт того, что они исчезли, особенно в период проведения аудитов, тревожный. Ибо характер их исчезновения может указывать на то, что это произошло неслучайно.

      Больше – смотрите в программе.

      Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
      26 ноября
      894
      Автор: Денис Бигус, Алиса Юрченко
      Теги: Новости Украины Новости политики Похищение Вот оно как
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
      сегодня , 00:15 "Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
      Вісент Луїс 68
      Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      26 ноября , 23:00 Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      Антон Голобородько 47
      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      26 ноября , 22:05 Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      Анастасія Зазуляк 198
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      26 ноября , 21:30 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      159
      Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о таможенной реформе
      26 ноября , 20:50 Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о таможенной реформе
      Леся Виговська 98
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук