Пропал ряд документов по арестованному имуществу: интервью с руководителем АРМА

Об отношениях Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) с Минюстом, исчезновении документов и вероятной внутренней диверсии в ведомстве, а также работе органа исполнительной власти – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал руководитель АРМА Антон Янчук.

Отметим, что 28 октября в АРМА заявили о пропаже в ведомстве десятков распорядительных документов в отношении арестованного имущества.

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– В результате проверки стало известно, что нет части служебных документов. Это приказы и служебные документы, на основании которых соответствующие приказы должны создаваться.

Чем занимается АРМА?АРМА – агентство по розыску и менеджменту активов. Агентство уполномочено выявлять и разыскивать активы, то есть имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве. На основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

– Было назначено служебное расследование, которое предусмотрено управлением делопроизводства и документооборота. Это абсолютно нормальная и адекватная процедура. Чтобы упредить какие-то сообщения в прессе от третьих лиц об этих обстоятельствах, мы сразу же написали сообщение на сайте.

– Не знаю, каких конкретно объектов касались эти документы. Они касаются управления арестованным имуществом. Это знаю из тех докладных, которые получил от подразделения делопроизводства.

– Ответственные за хранение определяются внутренними документами АРМА. Есть такой документ как номенклатура дел, есть внутреннее положение для каждого структурного подразделения. Именно они определяют распределение обязанностей по хранению конкретных документов.

Одного лица, ответственного за хранение всех документов, не существует. Так есть в любом государственном органе. Это зависит от характера документа.

– Риски исчезновения подобных документов нужно оценивать, исходя из того, что будет по результатам их розыска. Я надеюсь, что они таки найдутся. Это вопрос к характеру их хранения и обращения внутри организации.



Руководитель АРМА Антон Янчук

– Если же документы исчезли, мы безотлагательно сообщим об этом правоохранительные органы. В работе государственных органов есть процедуры восстановления утраченных документов. Будем принимать соответствующие меры. Это не будет влиять ни на какие рабочие процессы.

Но сам факт того, что они исчезли, особенно в период проведения аудитов, тревожный. Ибо характер их исчезновения может указывать на то, что это произошло неслучайно.

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