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      Зникла низка документів щодо арештованого майна: інтерв'ю з керівником АРМА

      Он воно як 17 Читать новость на русском

      Про стосунки Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з Мін'юстом, зникнення документів та ймовірну внутрішню диверсію у відомстві, а також роботу органу виконавчої влади – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів керівник АРМА Антон Янчук.

      Зазначимо, що 28 жовтня у АРМА заявили про зникнення у відомстві десятків розпорядчих документів щодо арештованого майна.

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      – У результаті перевірки стало відомо, що немає частини службових документів. Це накази і службові документи, на підставі яких відповідні накази мали створюватися.

      Чим займається АРМА? АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Агентство уповноважене виявляти та розшукувати активи тобто майно, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.

      – Було призначене службове розслідування, яке передбачене регулюванням діловодства та документообігу. Це абсолютно нормальна та адекватна процедура. Щоб упередити якісь повідомлення в пресі від третіх осіб про ці обставини, ми відразу ж написали повідомлення на сайті.

      Важливо.

      Опубліковано Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА  Вівторок, 29 жовтня 2019 р.


      – Не знаю, яких конкретно об'єктів стосувалися ці документи. Вони стосуються управління арештованим майном. Це знаю з тих доповідних, які отримав від підрозділу діловодства.

      – Відповідальні за зберігання визначаються внутрішніми документами АРМА. Є такий документ як номенклатура справ, є внутрішнє положення для кожного структурного підрозділу. Саме вони визначають розподіл обов'язків зі зберігання конкретних документів.

      Однієї особи, відповідальної за зберігання всіх документів, не існує. Так є в будь-якому державному органі. Це залежить від характеру документа.

      – Ризики зникнення подібних документів потрібно оцінювати, виходячи з того, що буде за результатами їх розшуку. Я сподіваюсь, що вони таки знайдуться. Це питання до характеру їх зберігання та обігу всередині організації.

      Антон Янчук
      Керівник АРМА Антон Янчук

      – Якщо ж документи зникли, ми невідкладно повідомимо про це правоохоронні органи. У роботі державних органів є процедури відновлення втрачених документів. Будемо вживати відповідних заходів. Це не впливатиме ні на які робочі процеси.

      Але сам факт того, що вони зникли, особливо в період проведення аудитів, тривожний. Бо характер їх зникнення може вказувати на те, що це відбулося невипадково.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Автор: Денис Бігус, Аліса Юрченко
      Теги: Новини України Новини політики Викрадення Он воно як
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