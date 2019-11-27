Зникла низка документів щодо арештованого майна: інтерв'ю з керівником АРМА

Про стосунки Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з Мін'юстом, зникнення документів та ймовірну внутрішню диверсію у відомстві, а також роботу органу виконавчої влади – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів керівник АРМА Антон Янчук.

Зазначимо, що 28 жовтня у АРМА заявили про зникнення у відомстві десятків розпорядчих документів щодо арештованого майна.

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– У результаті перевірки стало відомо, що немає частини службових документів. Це накази і службові документи, на підставі яких відповідні накази мали створюватися.

Чим займається АРМА? АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Агентство уповноважене виявляти та розшукувати активи тобто майно, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.

– Було призначене службове розслідування, яке передбачене регулюванням діловодства та документообігу. Це абсолютно нормальна та адекватна процедура. Щоб упередити якісь повідомлення в пресі від третіх осіб про ці обставини, ми відразу ж написали повідомлення на сайті.



– Не знаю, яких конкретно об'єктів стосувалися ці документи. Вони стосуються управління арештованим майном. Це знаю з тих доповідних, які отримав від підрозділу діловодства.

– Відповідальні за зберігання визначаються внутрішніми документами АРМА. Є такий документ як номенклатура справ, є внутрішнє положення для кожного структурного підрозділу. Саме вони визначають розподіл обов'язків зі зберігання конкретних документів.

Однієї особи, відповідальної за зберігання всіх документів, не існує. Так є в будь-якому державному органі. Це залежить від характеру документа.

– Ризики зникнення подібних документів потрібно оцінювати, виходячи з того, що буде за результатами їх розшуку. Я сподіваюсь, що вони таки знайдуться. Це питання до характеру їх зберігання та обігу всередині організації.



Керівник АРМА Антон Янчук

– Якщо ж документи зникли, ми невідкладно повідомимо про це правоохоронні органи. У роботі державних органів є процедури відновлення втрачених документів. Будемо вживати відповідних заходів. Це не впливатиме ні на які робочі процеси.

Але сам факт того, що вони зникли, особливо в період проведення аудитів, тривожний. Бо характер їх зникнення може вказувати на те, що це відбулося невипадково.

Більше – дивіться у програмі.