Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко. эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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По состоянию на сегодняшний день в Украине пропавшими в особых обстоятельствах считаются 26 тысяч человек. Из них пропавших без вести 11 тысяч – это гражданские, и около 15 тысяч – это военные,
– уточнил Тимченко.
Замминистра отметил, что информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет, ведется реестр пропавших без вести.
"Мы сотрудничаем с Национальной полицией Украины, с Главным управлением разведки, занимающимся координацией поиска", – добавил он.
Тимченко также уточнил, что на сегодняшний день около 9 тысяч семей получили выписки из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Кто занимается розыском людей
- В сентябре Кабмин передал полномочия по розыску людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Министерству внутренних дел.
- По объяснению Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются исчезнувшие в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.