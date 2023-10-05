Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко. эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По состоянию на сегодняшний день в Украине пропавшими в особых обстоятельствах считаются 26 тысяч человек. Из них пропавших без вести 11 тысяч – это гражданские, и около 15 тысяч – это военные,

– уточнил Тимченко.

Замминистра отметил, что информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет, ведется реестр пропавших без вести.

"Мы сотрудничаем с Национальной полицией Украины, с Главным управлением разведки, занимающимся координацией поиска", – добавил он.

Тимченко также уточнил, что на сегодняшний день около 9 тысяч семей получили выписки из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кто занимается розыском людей