Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Станом на зараз в Україні зниклими за особливих обставин вважаються 26 тисяч осіб. З них зниклих безвісти 11 тисяч – це цивільні, і близько 15 тисяч – це військові,

– уточнив Тимченко.

Заступник міністра зазначив, що інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведеться реєстр зниклих безвісти.

"Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку", – додав він.

Тимченко також уточнив, що на сьогодні близько 9 тисяч сімей отримали виписки з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

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