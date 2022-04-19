Как сообщили на странице экопарка, сотрудников расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении.

Важно Российские оккупанты обстреляли Фельдман Экопарк в Харькове: есть убитые и раненые животные

Один из сотрудников Фельдман Экопарка рассказал, что двух мужчин, оставшихся кормить животных, искали очень долго. Для этого подключали стражей порядка.

До последнего мы надеялись, что не произошло непоправимого, и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги,

– сообщил один из сотрудников.

Обстрел Фельдман Экопарка

Как сообщалось, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Фельдман Экопарк неоднократно подвергался обстрелам, в результате которых погибли 3 сотрудника и часть животных.

5 апреля в Фельдман Экопарке сообщили, что в результате массированных обстрелов и бомбардировок со стороны российских оккупантов разрушили его инфраструктуру и много вольеров. Сотрудники не исключали возможности усыпления крупных хищников, чтобы те, оказавшись на свободе после очередного обстрела, не пошли в сторону Харькова или других населенных пунктов.

Вечером того же дня свою помощь предложили много людей как из Харькова и других городов Украины, так и из-за границы, и, несмотря на обстрел, с территории экопарка начали вывозить крупных хищников.

К началу войны коллекция Фельдмана Экопарка насчитывала более 300 видов животных.