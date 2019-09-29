19:46
29 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БАБИЙ ЯР ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      БАБИЙ ЯР ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Пророссийская партия готовит акцию протеста в защиту русских школ в Латвии

      38 Читати новину українською
      Лидер "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок
      Лидер "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок / Соцсети

      Партия "Русский союз Латвии" проведет в Вильнюсе акцию протеста в защиту российских учебных заведений в стране.

      5 октября ее участники будут идти маршем от Ратушной площади к зданию Кабмина. Об этом лидер партии Татьяна Жданок сообщила на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Латвия из-за Украины заблокировала российский пропагандистский ресурс

      Накануне в Латвии одобрили законопроект, который обязывает обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Его передали в комиссию Сейма для доработки. В то же время правительственные партии пришли к согласию, что со временем все этапы образования в Латвии надо перевести на латышский язык.

      "Либо мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, либо нас каждый год ждут новые безумные атаки со стороны националистов", – отметила она.

      "Цена протеста выше, чем, собственно, образование. Мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа", – заявила Жданок.

      Отметим, что автор поста также прикрепила к нему ссылку на статью с названием "Латышизация обучения – не конец: как еще ухудшат положение россиян в Латвии".

      К слову, пользователи соцсети активно комментируют сообщение, их мнения отличаются. "Извините, но что плохого в том, чтобы знать государственный язык", "Хорошо учить языки, плохо учиться на неродном языке", "Выучить язык можно и после школы, как это делают иностранные студенты", – отмечают они.

      blog_ava
      Магнитные бури в сентябре: когда произойдут мощные метеоудары
      сегодня
      24985
      Теги: Протесты Новости России Латвия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как купить газ по летним ценам и почему Данилюк уходит в отставку – видео недели
      сегодня , 19:30 Как купить газ по летним ценам и почему Данилюк уходит в отставку – видео недели
      23
      Методи побороти безсоння є!
      сегодня , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 249
      Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео
      сегодня , 18:34 Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео
      128
      Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      сегодня , 18:00 Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      Дмитро Гнап 176
      Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      сегодня , 17:00 Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      Сергій Лещенко 345
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук