Пророссийская партия готовит акцию протеста в защиту русских школ в Латвии

Партия "Русский союз Латвии" проведет в Вильнюсе акцию протеста в защиту российских учебных заведений в стране.

5 октября ее участники будут идти маршем от Ратушной площади к зданию Кабмина. Об этом лидер партии Татьяна Жданок сообщила на своей странице в Facebook.

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Накануне в Латвии одобрили законопроект, который обязывает обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Его передали в комиссию Сейма для доработки. В то же время правительственные партии пришли к согласию, что со временем все этапы образования в Латвии надо перевести на латышский язык.

"Либо мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, либо нас каждый год ждут новые безумные атаки со стороны националистов", – отметила она.

"Цена протеста выше, чем, собственно, образование. Мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа", – заявила Жданок.

Отметим, что автор поста также прикрепила к нему ссылку на статью с названием "Латышизация обучения – не конец: как еще ухудшат положение россиян в Латвии".

К слову, пользователи соцсети активно комментируют сообщение, их мнения отличаются. "Извините, но что плохого в том, чтобы знать государственный язык", "Хорошо учить языки, плохо учиться на неродном языке", "Выучить язык можно и после школы, как это делают иностранные студенты", – отмечают они.