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      Проросійська партія готує акцію протесту на захист російських шкіл в Латвії

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      Лідерка "Російського союзу Латвії" Тетяна Жданок
      Лідерка "Російського союзу Латвії" Тетяна Жданок / Соцмережі

      Партія "Російський союз Латвії" проведе у Вільнюсі акцію протесту на захист російських закладів освіти у країні.

      5 жовтня її учасники йтимуть маршем від Ратушної площі до будівлі Кабміну. Про це лідерка партії Тетяна Жданок повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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      Напередодні в Латвії схвалили законопроєкт, який зобов'язує забезпечувати освіту латиською мовою в усіх дитячих садках. Його передали у комісію Сейму для доопрацювання. Водночас урядові партії дійшли згоди, що з часом всі етапи освіти в Латвії треба перевести на латиську мову.

      "Або ми доведемо, що ми народ та змусимо з собою рахуватися, або нас щороку чекатимуть нові божевільні атаки з боку націоналістів", – зазначила вона.

      "Ціна протесту вища, ніж, власне, освіта. Ми йдемо захищати гідність і майбутнє нашого народу", – заявила Жданок.

      Зазначимо, що авторка посту також прикріпила до нього посилання на статтю з назвою "Латишизація навчання – не кінець: як ще погіршать положення росіян в Латвії".

      До слова, користувачі соцмережі активно коментують допис, їх думки відрізняються. "Вибачте, але що поганого в тому, щоб знати державну мову", "Добре вчити мови, погано вчитися на нерідній мові", "Вивчити мову можна і після школи, як це роблять іноземні студенти", – зазначають вони.

      blog_ava
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      Теги: Латвія Новини Росії Протести
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