Латвія через Україну заблокувала російський пропагандистський ресурс

Влада Латвії заблокувала сайт Baltnews.lv. Хоча він і має латвійський домен, проте належить кремлівській інформаційній агенції "Россия сегодня". Причина блокування – ресурс загрожує суверенітету України.

Про такий крок адміністраторів сайту повідомив Інститут математики та інформатики Латвійського університету, що виконує функції національного адміністратора доменів. Відповідний Електронний лист підписала адміністраторка реєстру доменів з відділу мережевих рішень Ілзе Бібера, пише "РИА Новости".

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У документі мовиться, що причиною блокування стало рішення латвійського МЗС про те, що реєстрація доменного імені baltnews.lv порушує положення регламенту Ради ЄС від 17 березня 2014 року щодо санкції проти Росії через анексію Криму. Ці обмеження було накладено за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Тим, хто порушив вищезазначений регламент ЄС, загрожує кримінальна відповідальність.

У російському МЗС вже відреагували на рішення Латвії. Тут це назвали "прагненням Риги зачистити свій інформпростір від незалежних ЗМІ". Водночас диппредставництво Росії очікує засудження цього кроку від профільних структур і неурядових організацій, передусім ОБСЄ. А постійне представництво Росії в ОБСЄ вважає, що сайт заблокували з "політичних мотивів" та висловило стурбованість.

Зауважимо, що з 12 липня у Литві заблоковано ще один пропагандистський сайт – "Sputnik Литва", що також входить до складу "России сегодня". За словами депутатів сейму країни, матеріали, що публікував ресурс, спотворюють реальність литовської політики.

Обеспокоены блокировкой в Латвии сайта https://t.co/q0z5qlUdTO по политическим мотивам. Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемыми заявлениями Риги о приверженности принципам демократии pic.twitter.com/lgb60lIQwJ — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 24 July 2019

Крім того, в травні цього ж року литовська влада видворила з країни шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, що є громадянином Латвії. Йому заборонено в'їзд до країни на п'ять років з формулюванням "Загроза національній безпеці".

Латвія вже не вперше здійснює кроки на користь України. Зокрема, наприкінці березня тут засудили жителя країни Артема Скрипника до п'яти років позбавлення волі за те, що чоловік брав участь у військових дії на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

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На початку травня з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар Сейм Латвії визнав, що радянська влада здійснювала геноцид проти цього народу. Також у травні Латвія засудила видачу російських паспортів на окупованому Донбасі, назвавши такі дії спробою тихої анексії.