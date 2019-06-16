Російський військовий корабель впритул наблизився до латвійських кордонів

Фрегат Російської Федерації помітили на відстані 18,5 морських миль від територіальних вод Латвії. Корабель перебував в ексклюзивній економічній зоні країни.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії на своїй сторінці в Twitter.

Читайте також: У Росії на військових навчаннях потонув морпіх

Російський фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431 був помічений сьогодні в ексклюзивній економічній зоні країни, за 18,5 морської милі від територіальних вод Латвії",

– йдеться у повідомленні.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS "ADMIRAL GORSHKOV" klases fregati "ADMIRAL KASATONOV" ar borta Nr. 431. — NBS (@Latvijas_armija) 16 июня 2019 г.

Що відомо про фрегат "Адмірал Касатонов"? Це – російський сторожовий корабель дальньої морської зони. На озброєнні у цього судна дві установки зенітного ракетно-артилерійського комплексу "Палаш", універсальний корабельний стрілецький комплекс, боєкомплект ракет "Онікс", 12 протичовнових торпед тощо.





Російський фрегат "Адмірал Касатонов"

Загалом російські військові кораблі та літаки дуже часто без причин порушують або ж наближаються на вкрай близьку відстань до кордонів Балтійських країн.