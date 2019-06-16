Російський військовий корабель впритул наблизився до латвійських кордонів
Фрегат Російської Федерації помітили на відстані 18,5 морських миль від територіальних вод Латвії. Корабель перебував в ексклюзивній економічній зоні країни.
Про це повідомили Національні збройні сили Латвії на своїй сторінці в Twitter.
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Російський фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431 був помічений сьогодні в ексклюзивній економічній зоні країни, за 18,5 морської милі від територіальних вод Латвії",
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про фрегат "Адмірал Касатонов"? Це – російський сторожовий корабель дальньої морської зони. На озброєнні у цього судна дві установки зенітного ракетно-артилерійського комплексу "Палаш", універсальний корабельний стрілецький комплекс, боєкомплект ракет "Онікс", 12 протичовнових торпед тощо.
Російський фрегат "Адмірал Касатонов"
Загалом російські військові кораблі та літаки дуже часто без причин порушують або ж наближаються на вкрай близьку відстань до кордонів Балтійських країн.