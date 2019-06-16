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      Російський військовий корабель впритул наблизився до латвійських кордонів

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      Корабель "Адмірал Касатанов"
      Корабель "Адмірал Касатанов" / Российская газета

      Фрегат Російської Федерації помітили на відстані 18,5 морських миль від територіальних вод Латвії. Корабель перебував в ексклюзивній економічній зоні країни.

      Про це повідомили Національні збройні сили Латвії на своїй сторінці в Twitter.

      Читайте також: У Росії на військових навчаннях потонув морпіх

      Російський фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431 був помічений сьогодні в ексклюзивній економічній зоні країни, за 18,5 морської милі від територіальних вод Латвії",
      – йдеться у повідомленні.

      Що відомо про фрегат "Адмірал Касатонов"? Це – російський сторожовий корабель дальньої морської зони. На озброєнні у цього судна дві установки зенітного ракетно-артилерійського комплексу "Палаш", універсальний корабельний стрілецький комплекс, боєкомплект ракет "Онікс", 12 протичовнових торпед тощо.

      фрегат
      Російський фрегат "Адмірал Касатонов"

      Загалом російські військові кораблі та літаки дуже часто без причин порушують або ж наближаються на вкрай близьку відстань до кордонів Балтійських країн.

      Останні відомі випадки: 
      blog_ava
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      Теги: Водний транспорт Новини Росії Латвія
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