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      У Росія на військових навчаннях потонув морпіх

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      У Росія на військових навчаннях потонув морпіх
      У Росія на військових навчаннях потонув морпіх / www.kaliningrad.kp.ru

      На Балтійському флоті у Російській Федерації під час військових навчань з висадки десанту загинув піхотинець.

      За інформацією "Інтерфакс", трагедія сталася, коли бронетранспортер після виходу з твіндеку корабля не доплив до берега і затонув.

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      Загибель військовосвого на полігоні "Хмелівка" вже підтвердили у військовому слідчому управлінні по Балтійському флоту РФ. Однак деталі того, що сталося під час навчань, наразі не розголошують.

      За фактом загибелі відкрили кримінальну справу.

      До слова, 11 червня сталася ще одна трагедія на порту у російському місті Махачкалі – потужний вибух прогримів на нафтовому танкері. Відомо про щонайменше трьох загиблих та семеро потерпілих, у одного з них вкрай важкий стан – опіки 95% тіла. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

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      Теги: Новини Росії Жертви Водний транспорт
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