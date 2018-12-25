Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний літак РФ
Патрульні літаки НАТО помітили біля латвійського кордону російський розвідувальний літак.
Про це повідомляють національні збройні сили Латвії у Twitter.
Читайте також: Росія ввела нові санкції проти України
До слова, військові кораблі й літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і РФ дедалі частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.
25 грудня патрульні літаки ідентифікували над Балтійським морем біля державного кордону Латвії літак Іл-20 ВПС Росії,
– зазначено у повідомленні.
Раніше 24 канал повідомляв, що українська сторона поінформувала партнерів по переговорах у "нормандському форматі", що підніме в Мінську питання про посилення присутності місії ОБСЄ в акваторії Чорного і Азовського морів.