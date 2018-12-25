Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний літак РФ

Патрульні літаки НАТО помітили біля латвійського кордону російський розвідувальний літак.

Про це повідомляють національні збройні сили Латвії у Twitter.

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До слова, військові кораблі й літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і РФ дедалі частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.

25 грудня патрульні літаки ідентифікували над Балтійським морем біля державного кордону Латвії літак Іл-20 ВПС Росії,

– зазначено у повідомленні.

25.12. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20 — NBS (@Latvijas_armija) December 25, 2018

Раніше 24 канал повідомляв, що українська сторона поінформувала партнерів по переговорах у "нормандському форматі", що підніме в Мінську питання про посилення присутності місії ОБСЄ в акваторії Чорного і Азовського морів.