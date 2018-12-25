Возле границ Латвии заметили разведывательный самолет РФ
Патрульные самолеты НАТО заметили у латвийской границы российский разведывательный самолет.
Об этом сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.
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К слову, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.
25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у государственной границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России,
– говорится в сообщении.
Ранее 24 канал сообщал, что украинская сторона проинформировала партнеров по переговорам в "нормандском формате", что поднимет в Минске вопрос об усилении присутствия миссии ОБСЕ в акватории Черного и Азовского морей.
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