22:25
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, сегодня
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Украина хочет усилить присутствие миссии ОБСЕ в Азовском море, – Геращенко

      31 Читати новину українською
      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / Фото из открытых источников

      Украинская сторона проинформировала партнеров по переговорам в "нормандском формате", что поднимет в Минске вопрос об усилении присутствия миссии ОБСЕ в акватории Черного и Азовского морей.

      Об этом сообщила представительница Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

      Читайте также: "Это как резолюция о Луне": в РФ ответили на осуждение их действий в Крыму со стороны ООН

      По ее словам, представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ имеют право работать на всей территории Украины, и на этом основании Украина требует ее присутствия в аннексированном Крыму.

      Первый вице-спикер также добавила, что украинская сторона очень взволнована вопросом милитаризации "когда-то туристического полуострова".

      "В Крыму никогда не было столько оружия, сколько сегодня напичкано там. Мы требуем мониторинга этой украинской территории. Нас очень беспокоит, что Крым остается закрытым для любой наблюдательной миссии, и для СММ ОБСЕ, и для Красного Креста, которого не допускают в тюрьма в оккупированном Крыму, и для миссии ООН по предотвращению пыток, которая тоже не допускается в тюрьмы", - сказала Геращенко.

      Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовало 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.

      Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовало 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море ОБСЕ Аннексия Крыма Ирина Геращенко
      Источник: Крим.Реалії
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук