Украина хочет усилить присутствие миссии ОБСЕ в Азовском море, – Геращенко

Украинская сторона проинформировала партнеров по переговорам в "нормандском формате", что поднимет в Минске вопрос об усилении присутствия миссии ОБСЕ в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом сообщила представительница Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Читайте также: "Это как резолюция о Луне": в РФ ответили на осуждение их действий в Крыму со стороны ООН

По ее словам, представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ имеют право работать на всей территории Украины, и на этом основании Украина требует ее присутствия в аннексированном Крыму.

Первый вице-спикер также добавила, что украинская сторона очень взволнована вопросом милитаризации "когда-то туристического полуострова".

"В Крыму никогда не было столько оружия, сколько сегодня напичкано там. Мы требуем мониторинга этой украинской территории. Нас очень беспокоит, что Крым остается закрытым для любой наблюдательной миссии, и для СММ ОБСЕ, и для Красного Креста, которого не допускают в тюрьма в оккупированном Крыму, и для миссии ООН по предотвращению пыток, которая тоже не допускается в тюрьмы", - сказала Геращенко.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовало 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.



Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовало 66 стран, против – 19, 72 воздержались.