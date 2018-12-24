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      Україна хоче посилити присутність місії ОБСЄ в Азовському морі, – Геращенко

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      Ірина Геращенко
      Ірина Геращенко / Фото з відкритих джерел

      Українська сторона поінформувала партнерів по переговорах у "нормандському форматі", що підніме в Мінську питання про посилення присутності місії ОБСЄ в акваторії Чорного і Азовського морів.

      Про це повідомила представниця України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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      За її словами, представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мають право працювати на всій території України, і на цій підставі Україна вимагає її присутності в анексованому Криму.

      Перший віце-спікер також додала, що українська сторона дуже схвильована питанням мілітаризації "колись туристичного півострова".

      "У Криму ніколи не було стільки зброї, скільки сьогодні напхано там. Ми вимагаємо моніторингу цієї української території. Нас дуже турбує, що Крим залишається закритим для будь-якої наглядової місії, і для СММ ОБСЄ, і для Червоного Хреста, який не допускають до в’язниць в окупованому Криму, і для місії ООН із запобігання тортурам, яка теж не допускається до в'язниць", – сказала Геращенко.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.

      Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Ірина Геращенко Анексія Криму Конфлікт в Азовському морі ОБСЄ
      Джерело: Крим.Реалії
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