Пророссийские политики оказались настолько беспринципиальны, что заработали даже на измене собственному государству. О таких схемах рассказал журналист-расследователь Христо Грозев.

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Кремль 8 лет спонсировал пророссийских политиков

Христо Грозев рассказал, что сейчас совместно с Инсайдером идет работа над расследованием, цель которого выяснить, сколько средств Россия потратила на финансирование пророссийских политиков в Украине. Однако расследователь заявил, что речь идет о миллиардах долларов.

Около 150 – 160 офицеров ФСБ занимались вербовкой украинцев. Для этого у них был неограниченный бюджет.

Многие средства тратили на организацию встреч с теми, кого хотели завербовать. Их организовывали на Кипре, в Таиланде и на Мальдивах. Кроме того, российские агенты получали деньги наличными от ФСБ. Поэтому Грозев заявил, что решение президента Владимира Зеленского о запрете пророссийских партий было верным.

Расследование дало нам понимание правильности решения Зеленского закрыть определенное количество партий, потому что мы видим именно представителей этих партий, многих из них, не всех партий, среди активов этой группы из 150 ФСБшников. Поэтому, очевидно, это абсолютно неаутентичные партии, они курировались ФСБ,

– заявил Грозев.

В свою очередь изменники остались изменниками – после измены государству они получали средства от страны-агрессора, которая оккупировала часть территорий Украины и начала войну. Но накануне полномасштабной войны пророссийские политики уехали за границу. Однако большинство из них почему-то бежали не в Россию, а в европейские страны.

Из самых "известных" уже бывших пророссийских политиков в России находится экс-нардеп Илья Кива, которого уже лишили мандата и объявили в розыск.

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