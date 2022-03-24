Об этом заявила нардеп от фракции "Голос" Наталья Пипа в эфире 24 канала. В России этих нардепов не ждут, а в Украине они уже имеют какие-то позиции, в частности, финансовые, поэтому не хотят их терять.

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"Не верю, честно говоря, в их покаяние и в то, что они могут измениться. Думаю, это обычный расчет интересов, чтобы остаться в стране, в которой им выгодно", – отметила нардепка.

Справка. По словам Ярослава Железняка, из состава ОПЗЖ попросились Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

Как отметила Пипа, сейчас важно, как в Украине введут в действие закон о коллаборационизме.

Большинство тех, кто в ОПЗЖ, кто не называл Россию агрессором, кто говорил о каком-то эфемерном мире, а не об украинских интересах, являются коллаборационистами и должны за это нести ответственность,

– заявила депутат.

Пипа добавила, что в течение 2014 – 2022 годов было многое сделано, чтобы таких людей обличить и исключить из процессов, но, к сожалению, они все равно оставались.

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