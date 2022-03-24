Про це заявила нардепка від фракції "Голос" Наталія Піпа в ефірі 24 каналу. У Росії цих нардепів не чекають, а в Україні вони вже мають якісь позиції, зокрема фінансові, тож не хочуть їх втрачати.

До теми Треба рішення суду, – Стефанчук про заборону ОПЗЖ

"Не вірю, чесно кажучи, у їхнє покаяння й у те, що вони можуть змінитися. Думаю, це звичайний прорахунок інтересів, аби залишитися в країні, у якій їм вигідно", – зазначила нардепка.

Довідка. За словами Ярослава Железняка, зі складу ОПЗЖ попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.

Як зауважила Піпа, зараз важливо те, як в Україні введуть у дію закон про колабораціонізм.

Більшість тих, хто є в ОПЗЖ, хто не називав Росію агресором, хто говорив про якийсь ефемерний мир, а не про українські інтереси, є колабораціоністами й мають за це нести відповідальність,

– заявила депутатка.

Піпа додала, що протягом 2014 – 2022 років було багато зроблено, щоб таких людей виявити та виключити з процесів, але, на жаль, вони усе одно залишалися.

До теми – РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ та інших партій: дивіться відео