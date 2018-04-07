Пророссийские боевики цинично нарушили "пасхальное перемирие" на Донбассе: есть раненый

В субботу, 7 апреля, пророссийские боевики нарушили "пасхальное перемирие" и 17 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск и в дальнейшем не соблюдается. С начала суток противник совершил 17 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения,

– говорится в сообщении.

Так, на Донецком направлении пророссийские боевики из гранатометов обстреляли укрепления ВСУ вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов – позиции защитников Гнутово. Кроме этого, незаконные вооруженные формирования применили противотанковый ракетный комплекс в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя – вели снайперский огонь. Из стрелкового оружия российские оккупационные силы обстреляли защитников Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополя.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов пророссийские боевики открывали огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.